“ملكة جمال العراق ” مع رئيس الموساد في حفل توقيع اتفاق تطبيع – صورة

2020/09/17 | 09:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ نشرت ملكة جمال العراق عام 2017، سارة عيدان، صورة مع رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، في حفل توقيع اتفاق تطبيع علاقات الإمارات والبحرين مع إسرائيل.وشاركت عيدان متابعيها صورا عدة في مقر حفل التوقيع عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام، كانت إحداها مع كوهين.وكتبت ملكة جمال العراق بجانب الصور: “التقيت المبعوث الجديد لإسرائيل […]

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