النزاهة: أوامر قبض لــ 21 موظفاً في كركوك

2020/09/17 | 09:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ عددٍ من المُتَّهمين في شركة مصافي الشمال؛ لتسبُّبهم بهدر كمياتٍ كبيرةٍ من مادَّة النفط الأبيض.وأشارت دائرة التحقيقات في النزاهة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى أن قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ (21) متهماً من العاملين في شركة مصافي الشمال – مصفى كركوك؛ لتسبُّبهم بهدر 370 ألف لترٍ من مادَّة النفط الأبيض نتيجة الإهمال.وأضافت الدائرة إن تحريات مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة ووقوفه على موقع الحدث مُباشرةً قادت إلى أن الهدر حدث؛ نتيجة حصول تسرُّب النفط من الأنبوب الناقل من المصفى إلى المستودع؛ بسبب التآكل الحاصل فيه، وضخ كمياتٍ كبيرةٍ منه، الأمر الذي أدَّى إلى تسرُّب تلك الكمية إلى الأراضي التي يمرُّ عبرها الأنبوب، وهدر تلك الكميات الكبيرة منه.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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