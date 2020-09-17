البصرة : انطلاق الصفحة السادسة من عمليات “الوعد الصادق

2020/09/17 | 09:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الخميس، عن انطلاق الصفحة السادسة من عمليات “الوعد الصادق”.وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف في تصريح لوسائل إعلام حكومية تابعته المستقلة، إن “عمليات الوعد الصادق في صفحتها السادسة، انطلقت اليوم في محافظة البصرة”.وتنفذ القوات الأمنية، منذ نحو أسبوعين، عمليات تفتيش واسعة في محافظة البصرة، […]

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