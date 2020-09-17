اسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط في البورصة العراقية

2020/09/17 | 09:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – تنشر وكالة الصحافة المستقلة اخر تحديث عن اسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن في البورصة العراقية، اليوم الخميس.اسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار : 123,500 سعر شراء الدولار : 122,500 تقريبي ———————————————————— العملات العالمية الأجنبية اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 117,70 دولار الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند […]

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