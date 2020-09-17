البصرة : القبض على 9 متهمين متجاوزين على ضفاف شط العرب

2020/09/17 | 09:56 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / القت قوة امنية القبض على (٩) متهمين متجاوزين على ضفاف شط العرب .وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه باشرت قوة من مركز شرطة الفيحاء التابع لقسم شرطة شط العرب وباسناد مفارز فوج طوارئ البصرة التاسع برفع التجاوزات الحاصلة على ضفاف نهر شط العرب من قبل المتجاوزين وتم القبض على (٩) متهمين وإحالتهم للقضاء ./انتهى

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