انطلاق الصفحة السادسة لعمليات / الوعد الصادق / للقبض على مطلوبين للقضاء ومصادرة الأسلحة غير المرخصة في البصرة

2020/09/17 | 09:56 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة /نينا / انطلقت فجر اليوم الخميس الصفحة السادسة من عمليات/ الوعد الصادق / في البصرة وباشرت القوات الأمنية المكلفة في الحملة بمنطقة مطيحة القريبة من مركز البصرة وتضمنت الحملة الأمنية بحثاً عن الأسلحة غير المرخصة ومطلوبين للقضاء.وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف " في تصريح صحفي " ان عمليات / الوعد الصادق / في صفحتها السادسة، انطلقت اليوم في محافظة البصرة" وهذه الحملة الواسعة تهدف إلى إلقاء القبض على مطلوبين للقضاء ومصادرة الأسلحة غير مرخصة للحفاظ على امن وسلامة المدينة وأهلها./انتهى1

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