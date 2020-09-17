العراق: قوة امنية تعتقل رئيس هيئة استثمار بغداد

2020/09/17 | 09:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني عراقي، اليوم الخميس، بأن قوة امنية اعتقلت رئيس هيئة استثمار بغداد.

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