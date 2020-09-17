بالصور | ليلى رحيمي تحاكي تراث الأجداد بأعمالها اليدوية

2020/09/17 | 09:56 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تحتكر ليلى رحيمي مهاراتها اليدوية، بل آثرت على تعليم العديد من النساء الأخريات في المجال نفسه - صورة: كوردستان 24

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