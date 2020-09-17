يوفر 100 فرصة عمل… مشروع استثماري لصناعة المعدات الكهربائية في بغداد يسد الحاجة المحلية

2020/09/17 | 10:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أفصحت هيئة استثمار بغداد، اليوم الخميس، عن ان مشروعا استثماريا كبيرا لصناعة المعدات الكهربائية، اسهم بسد حاجة السوق المحلية منها، كما وفر اكثر من 100 فرصة عمل مختلفة.

وقالت الهيئة، في تصريح لمسؤولين فيها، بان مشروعا استثماريا لصناعة المعدات الكهربائية للضغط العالي والمتوسط والهياكل والمحطات الصندوقية، اسهم بسد حاجة السوق المحلية من تلك المعدات، الى جانب تزويد المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بها ومحطات التحويل والتوزيع الكهربائي، مشيرة الى توفيره 100 فرصة عمل للعاطلين، منوها بانها قد ترتفع بعد زيادة الطلب على المنتج.

واوضحت، ان الشركة دخلت بمجال انتاج وتصنيع اللوحات الصندوقية بعد الحاجة والطلب عليها، وانسجاما مع خطة وزارة الكهرباء بتحويل الشبكات الهوائية الى ارضية، ما يتطلب وجود هذه المحطات على الارصفة والاحياء السكنية.

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