ليبيا : فائز السراج يعلن تسليمه السلطة نهاية الشهر المقبل

2020/09/17 | 10:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- أعلن رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج يوم امس الأربعاء رغبته في تسليم مسؤولياته بحلول نهاية الشهر المقبل.وقال السراج في كلمة نقلتها /قناة ليبيا/ التابعة لحكومة الوفاق : أعلن للجميع رغبتي الصادقة تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة فى موعد أقصاه آخر شهر تشرين الاول المقبل.وأشار السراج إلى […]

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