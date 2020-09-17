بالصور.. مطعم معلق في السماء يفتح أبوابه في بلجيكا

2020/09/17 | 10:00 - المصدر: NRT عربية

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المطعم المعلق

فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعاد مطعم بلجيكي، معلق في السماء على ارتفاع 50 مترا، فتح أبوابه أمام الزوار مع مراعاة التباعد الاجتماعي، وذلك بعد إغلاقه بسبب تفشي جائحة كورونا.

ويسمى المطعم المعلق "عشاء في السماء"، وبدأ عمله في بلجيكا وامتد إلى دول أخرى وأصبح له فروع في نحو 60 دولة، ويقوم الزبائن فيه بالجلوس على مقاعد ويتم تثبيتهم بشكل جيد حول طاولة، بينما يقوم طهاة مشهورون بتحضير الطعام لهم.

وكان استيعاب المطعم، قبل انتشار وباء كورونا 22 شخصا أمام الطاولة الواحدة، ولكن في ظل الجائحة انخفض عدد الزبائن أمام الطاولة الواحدة إلى 4 أشخاص، كما تم الفصل بين الطاولات وأتيحت مساحة أكبر لحركة الطهاة ومقدمي الخدمة.

يشار إلى ان سعر الخدمة التي يقدمها المطعم المعلق في السماء يبلغ 295 يورو (350 دولارا) للشخص أو 150 يورو لحفلات بعد الظهر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ر.إ

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