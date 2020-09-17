2020/09/17 | 10:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق طائرة المساعدات العراقية الثالثة إلى السودان

انطلت طائرة المساعدات العراقية الثالثة إلى السودان بعد توجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح جسر جوي ،وآخر بحري لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى المنكوبين والمتضررين من السيول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجيّة تجدّد دعوتها للمُفوّضيّة الأوروبيّة لرفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجيّة تجدّد دعوتها للمُفوّضيّة الأوروبيّة لرفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).