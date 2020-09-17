الصقر: العراق ثالث دولة مستوردة من الكويت

2020/09/17 | 10:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة، محمد الصقر، الخميس، إن العراق هو ثالث أكبر مستورد من الكويت.

وذكر الصقر خلال استقباله السفير العراقي في الكويت المنهل الصافي، وفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية، أن "الكويت والعراق يتمتعان بإمكانات جيدة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، وأن الروابط الأخوية التي تجمع البلدين، تحتم بذل مزيد من الجهود في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة".

وشدد الصقر، على "ضرورة تبادل زيارات الوفود التجارية، وتزويد الغرفة بالمشاريع الاستثمارية المتاحة لنشرها على المهتمين من قطاع الأعمال الكويتي"، مؤكداً أن "العراق من الشركاء التجاريين المهمين للكويت، إذ تحتل المركز الثالث بين الدول المستوردة".من جانبه، أكد الصافي، "حرصه على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، بهدف ترسيخ وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري، لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لقطاع الأعمال في الجانبين".

وأوضح الصافي، أن "ذلك يأتي من خلال شراكات استراتيجية لفتح آفاق اقتصادية جديدة"، مشيراً إلى "حرصه على الاستماع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص الكويتي، حول كيفية زيادة حجم الاستثمارات في المجالات التجارية والاقتصادية في العراق".

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