الوائلي: الكاظمي عازم على تفكيك ملف معطل.. وتحرك قريب بالتنسيق مع السعودية

2020/09/17 | 10:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رجح رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الخميس، أن افتتاح منفذ عرعر الحدودي خلال 20 يوماً، بينما وصفت زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى منافذ الإقليم بـ"التاريخية".



وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (17 ايلول 2020)، إن "افتتاح منفذ عرعر الحدودي متوقف على تحديد موعد من قبل رئيس الوزراء وبالتنسيق مع الديوان الملكي السعودي".

وأضاف، أن "منفذ عرعر الحدودي سيتم افتتاحه خلال مدة تتراوح من 14 إلى 20 يوماً"، مؤكداً "جاهزية الطرفين لافتتاح المنفذ".

وأشار إلى أن "زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المنافذ الحدودية في إقليم كردستان تعد من ضمن الملفات المهمة"، واصفاً زيارة الكاظمي إلى منافذ الإقليم بـ"التاريخية، لافتتاحه ملفاً معطلاً طيلة السنوات السابقة".

وأكد، أن "الكاظمي والهيئة عازمان على تفكيك ملف منافذ الإقليم وسيره بالاتجاه الصحيح"، مبيناً أنه "تم التنسيق مع جميع المعنيين في الجمارك بإقليم كردستان، وتذليل بعض المشاكل وحلها".

ولفت إلى أن "الهيئة استفادت من تجارب الإقليم في المنافذ"، مؤكداً "وجود زيارة مرتقبة إلى الإقليم، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لإدامة التواصل وتفعيل ملف المنافذ".

وذكر، أن "الهيئة اجتمعت مع بعثة الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع فني عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، من أجل الاستفادة من الخبرات، ومراقبة الحدود، والاستفادة من عملية التخليص الجمركي، وكذلك الاستفادة من التقنيات الحديثة "، مؤكداً أن "الهيئة متواصلة مع جميع الجهات التي تقدم الدعم عن طريق التدريب".

وأكد رئيس هيئة المنافذ، أن"هناك تغييراً ملموساً في أداء الهيئة، بعد مسك المنافذ بتوجيه من رئيس الوزراء".

وأوضح إن "الكاظمي ستكون له زيارات ميدانية أخرى إلى المنافذ الاتحادية، للاطلاع على سير العمل"، مشيراً إلى أن "العمل بالنظام الالكتروني سيجري بعد فرض السيطرة على المنافذ الحدودية، من أجل الحد من الفساد، وضمان سلامة الإجراءات بالشكل الصحيح".

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