2020/09/17 | 10:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ..أعلن مصرف الرافدين، رفع شرط الكفيل من إجراءات منح قروض الـ 25 مليون دينار للموظفين.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، أن “سلفة 25 مليون دينار للموظفين ستكوون بدون كفيل وتسدد على مدى ست سنوات”.وأضاف، أن “منح السلفة يكون للموظفين حاملي بطاقة الماستر كارد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يرفع شرط الكفيل عند منح قروض الـ 25 مليون للموظفين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يرفع شرط الكفيل عند منح قروض الـ 25 مليون للموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).