خلال 20 يوماً… “عرعر” جاهز للافتتاح بين العراق والسعودية

2020/09/17 | 10:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

حددت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس 17 ايلول 2020، موعد إفتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية.

وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي، إن “افتتاح منفذ عرعر الحدودي متوقف على تحديد موعد من قبل رئيس الوزراء و بالتنسيق مع الديوان الملكي السعودي”.

وأضاف، أن “منفذ عرعر الحدودي سيتم افتتاحه خلال مدة تتراوح من 14 إلى 20 يوماً”، مؤكداً “جاهزية الطرفين لافتتاح المنفذ”.

يشار الى ان مسؤولين عراقيين يتوقعون بأن تشهد الحركة الاقتصادية بين بغداد ودول الخليج، نشاطا، بعد افتتاح معبر عرعر الحدودي بين العراق والسعودية أمام التبادل التجاري وحركة الأفراد.

والمعبر، هو المنفذ الوحيد للعراق مع السعودية وخصص طيلة السنوات الماضية لنقل الحجاج العراقيين فقط، ولم يسمح عبره بنقل البضائع أو سفر الأشخاص.

واتفق العراق والسعودية في تموز/يوليو 2019، على الآليات الجمركية التي سيتم اعتمادها في منفذ عرعر الحدودي، خلال إجراء التبادل التجاري بين البلدين.

وعزت الهيئة العامة للجمارك، إن التأخير في افتتاح المعبر للأغراض التجارية يعد الى عدم استكمال الإجراءات الفنية.

وكان من المقرر أن يفتتح معبر عرعر الحدودي للتبادل التجاري، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن عملية الافتتاح تأجلت لأكثر من مرة.

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