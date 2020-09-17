غاريث بيل يجتاز الفحص الطبي قبل انتقاله لتوتنهام

2020/09/17 | 10:21 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} لايزال مصير الويلزي غاريث بيل يثير الكثير من الأخبار في ظل تأكيد عدة تقارير إعلامية بريطانية أن صفقة انتقاله معارا لفريقه السابق توتنهام قد تمت وتنتظر الإعلان الرسمي.





وذكر موقع "vamos" الإسباني أن بيل اجتاز الفحص الطبي في مدريد، وأن صفقة انتقاله تمت بشكل رسمي بعد اتفاق ريال مدريد وتوتنهام على كل التفاصيل.

وبحسب صحيفة "أس" فإن المفاوضات بين ريال مدريد وتوتنهام مستمرة على مدار الساعة حيث يناقش الناديان طريقة دفع راتب غاريث بيل المرتفع والذي عبر الفريق الإنجليزي عن عدم قدرته على دفعه كاملا.

ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن بيل سيرحل معارا لمدة موسم واحد لتوتنهام مع دفع ريال مدريد جزءا من راتبه قد يصل لنصف الراتب وسيعود الصيف المقبل مجددا للفريق الإسباني.

ويتفاوض توتنهام مع ريال مدريد -أيضا- حول صفقة الظهير الأيسر سيرجيو ريغيلون إذ وافق الفريق الإنجليزي على شرط الفريق الإسباني بتضمن الصفقة بندا يتيح إعادة شراء اللاعب.

وكان مانشستر يونايتد رفض البند وأبدى استعداده لتلبية شروط ريال مدريد المالية وهو المبلغ ذاته الذي سيدفعه توتنهام البالغ 30 مليون يورو، لكن السبيرز وافق على شرط الفريق الإسباني.

من جهة أخرى وفي حدث ساخر أرسل فريق من الدرجة الرابعة في البرتغال "نادي إلفاس" رسالة لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد طالب من خلالها بالتعاقد مع غاريث بيل على شكل إعارة.

ونشرت صحيفة "أس" الرسالة والتي جاء فيها: "نريد أن نتحدث ونتفاوض للتوصل لاتفاق لصالح الفريقين ولصالح اللاعب غاريث بيل".

وبحسب الصحيفة فالنادي البرتغالي ينتظر رد ريال مدريد.

في سياق ذكر موقع "ديفنسا سنترال" المقرب من ريال مدريد استنادا لتقارير قناة "ESPN" العالمية أن عدة لاعبين من ريال مدريد نصحوا البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب الحالي لتوتنهام ومدربهم السابق في الفريق الملكي بعدم التعاقد مع غاريث بيل.

وقالت الشبكة إن لاعبي ريال مدريد الذين يعرفون المدرب البرتغالي جيدا راسلوه وناشدوه بالحصول على نسخة أفضل من الويلزي غاريث بيل بسبب مشاكله الصحية والحالية التي عاشوها معه في الفريق الإسباني.

وأكد اللاعبون لمدربهم السابق مورينيو على الصعوبات التي سيجدها بيل في الدوري الإنجليزي الممتاز ولذلك نصحوه بتجنب التعاقد معه.

ورغم نصائح لاعبيه القدامى لكن المدرب البرتغالي بحسب موقع "ديفنسا سنترال" مؤمن بقدرته على استعادة أفضل نسخة من بيل ولذلك أقنع دانييل ليفي رئيس توتنهام بالتفاوض مع فلورنتينو بيريز لإعادة النجم الويلزي لفريقه السابق.

ويعتقد الموقع أن الوحيد القادر على فعل المعجزة وإعادة غاريث بيل لمستواه هو مدرب بحجم البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يقود حاليا توتنهام ويحتاج لنجم مثل الويلزي لقيادة فريقه في الموسم الحالي.

Mohameed

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