الذهب يتراجع مع صعود الدولار بعد توقعات اقتصادية قوية من المركزي الأمريكي

2020/09/17 | 10:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع صعود الدولار بعدما رسم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) صورة إيجابية للتعافي الاقتصادي، لكنه أحجم عن تقديم مؤشرات ملموسة بشأن المزيد من التحفيز.





ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1943.70 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1950.50 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل بقية العملات بعدما ألمح الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء إلى أنه يتوقع تسارع تعافي الاقتصاد الأمريكي من جائحة كورونا، وتراجع البطالة بوتيرة أسرع مما توقع البنك المركزي في حزيران/يونيو الماضي.

وتلقى الذهب بعض الدعم من تعهد البنك المركزي بإبقاء أسعار الفائدة قرب مستويات الصفر المئوي حتى يمضي التضخم على مسار "تجاوز باعتدال" لمستوى 2% المستهدف "لبعض الوقت".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.5% إلى 26.82 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2.3% إلى 946.10 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.3% إلى 2367.49 دولار للأوقية.

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