موقع عسكري : العراق على قائمة المشترين لطائرات سو 57 الروسية

2020/09/17 | 10:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – كشف موقع بلغاريان مليتاري المتخصص بالشؤون العسكرية ، في تقرير له ان العراق على قائمة المشترين المحتملين لطائرات سو 57 الروسية المتقدمة من الجيل الخامس وفقا لمصادر اعلامية صينية .وذكر التقرير الذي تابعته المستقلة اليوم الخميس ، أن ” روسيا قد تبرم العقد الاول قريبا لتصدير مقاتلاتها من الجيل الخامس من […]

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