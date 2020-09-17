التربية تحدد معدل التقديم على مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد

2020/09/17 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت وزارة التربية، الخميس (17 أيلول 2020)، معدل التقديم على مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزير علي حميد الدليمي وجه الجهات ذات العلاقة باعتماد معدل 95 بالمئة بمجموع 570 معدلاً للتقديم على مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد".ويوم أمس، أعلنت وزارة التربية، ضوابط القبول في ثانويتي المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي 2020 – 2021.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي ، وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ، بضرورة اتباع التعليمات التي حصلت عليها موافقة وزير التربية علي حميد الدليمي، والتي تنص على قبول الطالب في مدارس المتفوقين والمتفوقات من الحاصلين على معدل (90%) صعوداً في الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية، حيث تفتح مدارس المتفوقين والمتفوقات لمرحلة الصف الأول المتوسط فقط، ولا يُقبل فيها الطلبة من المراحل الدراسية الأخرى، لإعطاء مرونة في توفير الملاكات التدريسية، هذا وتشترط التعليمات بأن يكون معدل بقاء الطلبة في تلك المدارس بـ(75%) ".

وأشار البيان الى "ضرورة تشكيل لجنة مدرسية للقبول تكون برئاسة مدير المدرسة وعضوية أحد المعاونين واثنان من اعضاء الهيئة التدريسية ، منوهاً ان تدريس مادة اللغة الفرنسية يكون اختيارياً بعد استحصال الموافقات الاصولية للمدارس الراغبة بتدريس تلك المادة، وأخيراً يكون القبول في تلك المدارس وفقاً للطاقة الاستيعابية للثانوية".

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