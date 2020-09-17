وصول جثامين الصيدلانية شيلان وعائلتها إلى السليمانية

2020/09/17 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانية

أفاد مراسل وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس (17 أيلول 2020)، بوصول جثامين الصيدلانية المغدورة شيلان دارا وعائلتها إلى محافظة السليمانية، ليتم دفنها هناك.

وقال مراسلنا، إن جثامين شيلان دارا وعائلتها وصلت إلى محافظة السليمانية، حيث مسقط رأسهم، ليتم دفن الجثث هناك في المحافظة، بعد مقتلهم في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد.

وحدثت جريمة قتل مروعة، هزت الشارع العراقي، بعد إقدام شخص على قتل الصيدلانية شيلان دارا وعائلتها في منزلهم بمنطقة المنصور، قبل أن يتم إلقاء القبض على القاتل في أربيل.





وأمس الأربعاء، قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي في تغريدة له: "أشرفنا مع قواتنا الأمنية البطلة على التحقيق في الجريمة البشعة التي ارتكبها أحد المجرمين بحق عائلة عراقية بغدادية حتى الوصول الى الجاني".

وأضاف: "أشكر السيد رئيس حكومة إقليم كردستان وأمن الإقليم لتعاونهم المثمر مع أجهزة الأمن الاتحادية للتوصل بسرعة قياسية الى الجاني".

قبل ذلك، كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، الأربعاء، 16 أيلول، 2020، تفاصيل عملية القبض على قاتل الصيدلانية شيلان وعائلتها، التي حدثت أول من يوم أمس بمنطقة المنصور ببغداد.

وقال رسول في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر": "بإشراف من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وبمتابعة وزير الداخلية عثمان الغانمي، نفذت قوة بأمرة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبالتنسيق مع قوات الاسايش في إقليم كردستان، عملية استخبارية تمكنت خلالها من اعتقال منفذ جريمة قتل الصيدلانية شيلان وعائلتها".

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