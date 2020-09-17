وزير التربية يوجه بإعتماد معدل ( ٩٥ بالمائة ) للتقديم على مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد

2020/09/17 | 10:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ وجه وزير التربية علي حميد الدليمي الجهات ذات العلاقة بإعتماد معدل (٩٥ بالمائة ) بمجموع ( ٥٧٠ ) معدلاً للتقديم على مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد./انتهى7

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