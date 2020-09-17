اعادة فتح /20/ ابتدائية وثانوية بعد تاهيلها في الموصل

2020/09/17 | 10:27 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/افتتحت مديرية تربية محافظة نينوى 20 مدرسة موزعة مابين ابتدائية وثانوية في عموم مدينة الموصل بعد اعادة إعمارها وتاهيلها . وقال مدير تربية نينوى يوسف السبعاوي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ " ان الكوادر العاملة في تربية نينوى وبلديات نينوى اعادت اعمار وتاهيل نحو 20 مدرسة في ايمن وايسر الموصل والموصل القديمة والتي تم افتتاحها اليوم تزامنآ مع انطلاق العام الدراسي الجديد"وأضاف السبعاوي ان" كافة المدارس التي افتتحت تم العمل بها والتحاق الهيئات التدريسية فيها "/انتهى

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