محافظ نينوى يعلن عن انشاء بنابات تابعة للجامعة قرب مشروع عين العراق جنوب الموصل

2020/09/17 | 10:27 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/ اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن انشاء بنايات تابعة لجامعة نينوى بالقرب من مشروع عين العراق السكني بالموصل خلال الايام القادمة من اجل اعادة الحياة بشكل اكبر الى الجانب الايمن للموصل.وقال الجبوري في مؤتمر صحفي حضرته الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان "الانظار تتجه في الوقت الحالي الى الجانب الايمن من اجل التوسيع العمراني مشيرا الى صعوبة التوسع في الجانب الايسر بسبب اصطدام التخطيط العمراني بسهل نينوى والمناطق المتنازع عليها" مضيفا ان" هناك نية مستقبلية لتوسيع الحدود الادارية لمدينة الموصل بمساحة سبعة كيلومترات من جميع اتجاهات المدينة"/انتهى

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