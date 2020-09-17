ما هي التأثيرات الإيجابية لرسالة المرجعية الرشيدة - فلاح أمين الرهيمي

2020/09/17 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي كان الوضع النفسي والسياسي على الساحة العراقية مضطرب ومتخلخل ومتردد فجاءت رسالة المرجعية الرشيدة فحسمت الموقف وعززت الثقة ورفعت المعنوية وقوة الإرادة والثقة لدى القوى الداعية للإصلاح وأفرزت تأثيرات إيجابية في مستقبل العمل السياسي على الساحة العراقية ووحدة العراق شعباً ووطناً وهي : 1) تعزيز وحدة العراق أرضاً وشعباً بعد أن أصبحت العلاقة والثقة بين طوائف العراق الرئيسية (الشيعة والسنة والأكراد) تش ......





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