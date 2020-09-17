الذهب يتراجع مع صعود الدولار بعد توقعات اقتصادية قوية من الفدرالي الأميركي

2020/09/17 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادتراجعت أسعار الذهب الخميس 17 سبتمبر مع صعود الدولار بعدما رسم الفدرالي الأميركي صورة إيجابية للتعافي الاقتصادي لكنه أحجم عن تقديم مؤشرات ملموسة بشأن المزيد من التحفيز.

وبحلول الساعة 05:24 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1943.70 دولار للأونصة فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 1950.50 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل بقية العملات بعدما ألمح الفدرالي إلى أنه يتوقع تسارع تعافي الاقتصاد الأميركي من جائحة كورونا وتراجع البطالة بوتيرة أسرع مما توقع البنك المركزي في يونيو حزيران.

هذا وتلقى الذهب بعض الدعم من تعهد البنك المركزي بإبقاء أسعار الفائدة قرب مستويات الصفر مئوية حتى يمضي التضخم على مسار "تجاوز باعتدال" لمستوى 2% المستهدف "لبعض الوقت".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.5% إلى 26.82 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 2.3% إلى 946.10 دولار للأونصة.



وتراجع البلاديوم 1.3% إلى 2367.49 دولار للأونصة.

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