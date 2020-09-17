العراق يصدر دفعـة جديـدة مـن البرايـم كـوت إلـى الإمـارات

2020/09/17 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأعلنـت الشركة العامة للصناعات التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، عن إستمرارها بتصدير منتـج ( البرايـم كـوت ) إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أيلول الحالـي .

وقـال مدير عام الشركة ريـاض جاسم كاظـم في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن “كوادر الشركة قامت يوم الأربعاء الموافق ١٦ أيلول بتصدير دفعة جديدة من مادة البرايم كوت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بكمية بلغت ( ٢٨٠١ ) طن والمنتجة في معمل المنتجات الأسفلتية بمحافظة ديالى والذي تم إنشاؤه وفق عقد المشاركة المبرم مع شركة شمال الفيحاء”.

وأضاف كاظم، ان “منتج البرايم كوت ينتج حسب المواصفات والمقاييس والجودة المطلوبة ويستخدم لأغراض الرش عند تبليط الطرق للطبقات السفلية والعلويـة”.

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