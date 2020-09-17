هيأة المنافذ: افتتاح منفذ عرعر الحدودي خلال 20 يوماً

2020/09/17 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأكدت هيأة المنافذ الحدودية، الخميس، افتتاح منفذ عرعر الحدودي خلال 20 يوماً، فيما وصفت زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى منافذ الإقليم بـ"التأريخية" لافتتاحه ملفاً مغلقاً طيلة السنوات الماضية.

وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" إن "افتتاح منفذ عرعر الحدودي متوقف على تحديد موعد من قبل رئيس الوزراء وبالتنسيق مع الديوان الملكي السعودي".

وأضاف أن "منفذ عرعر الحدودي سيتم افتتاحه خلال مدة تتراوح من 14 إلى 20 يوماً"، مؤكداً "جاهزية الطرفين لافتتاح المنفذ".

وأشار إلى أن "زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المنافذ الحدودية في إقليم كردستان تعد من ضمن الملفات المهمة"، واصفاً "زيارة الكاظمي إلى منافذ الإقليم بالتأريخية، لافتتاحه ملفاً معطلاً طيلة السنوات السابقة".

وأكد أن " الكاظمي والهيأة عازمان على تفكيك ملف منافذ الإقليم وتسييره بالاتجاه الصحيح "، مبيناً أنه "تم التنسيق مع جميع المعنيين في الجمارك بإقليم كردستان، وتذليل بعض المشاكل وحلها".

ولفت إلى أن "الهيئة استفادت من تجارب الإقليم في المنافذ"، مؤكداً "وجود زيارة مرتقبة إلى الإقليم، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لإدامة التواصل وتفعيل ملف المنافذ".

وذكر، أن "الهيئة اجتمعت مع بعثة الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع فني عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، من أجل الاستفادة من الخبرات، ومراقبة الحدود، والاستفادة من عملية التخليص الجمركي، وكذلك الاستفادة من التقنيات الحديثة "، مؤكداً أن "الهيأة متواصلة مع جميع الجهات التي تقدم الدعم عن طريق التدريب".

وأشار إلى أنه هيأة ال"بعد فرض السيطرة على المنافذ الحدودية، سيتم اللجوء الى العمل بالنظام الالكتروني، من أجل الحد من الفساد، وضمان سلامة الإجراءات بالشكل الصحيح".

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