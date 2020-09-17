2020/09/17 | 10:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اسعار الدولار في الاسواق المحلية:سعر بيع الدولار : 123,500سعر شراء الدولار : 122,500تقريبي==============اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 117,70 دولارالأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 129,40 دولارالليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 750,83 ليرة تركية==============سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1944,57$==============سعر برميل نفط الخام برنـت = 41,75 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي = 39,63 دولار

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على اسعار الدولار والعملات المحلية والمعادن اليوم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على اسعار الدولار والعملات المحلية والمعادن اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).