الرافدين يكشف آلية الحصول على سلف الـ 25 مليون

2020/09/17 | 10:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مصرف الرافدين، الخميس، الغاء شرط الكفيل من سلفة الـ 25 مليون دينار للموظفين، مؤكدا أن تسديدها سيكون على مدى ست سنوات.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له اليوم (17 آيلول 2020)، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "منح السلفة يكون للموظفين الحاملين بطاقة الماستر كارد والموطنة رواتبهم لدى المصرف".

واشار الى ان "التقديم على السلفة الكتروني وبدون كفيل ويكون عن طريق الرابط الالكتروني https://qi.iq/loans".

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