الخارجية تطالب اوربا رفع اسم العراق من قائمة تمويل الارهاب وغسيل الاموال

2020/09/17 | 10:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / -جدد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، الدعوة للمُفوّضيّة الأوروبيّة إلى رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة في مجال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.وقالت وزارة الخارجية في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، إن “الوزير فؤاد حسين التقى مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجيّة والأمن في الاتحاد الأوروبيّ بمقرّ المُفوّضيّة الأوروبيّة […]

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