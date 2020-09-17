الاتصالات توعد المواطنين بحلول آنية لتحسن خدمة الانترنت

2020/09/17 | 10:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

قررت وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، تخفيض أسعار البنى التحتية لخدمات الانترنت للشركات المجهزة ولكن بشرط تحسن خدماتها، مؤكدة أنها وضعت حلولاً آنية وأخرى مستقبلية لتحسن جودة شبكة الانترنت في العراق.

وقال مدير مديرية البنى التحتية في وزارة الاتصالات علي محمود لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة اتخذت حلولاً آنية سيجني ثمارها المواطن، وأخرى مستقبلية لتحسن جودة شبكات الانترنت".

وأضاف ،أن "أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، هو قرار تخفيض أسعار البنى التحتية لخدمات الانترنت للشركات المجهزة إلى المواطنين".

وأشار إلى أن" التخفيض وصل إلى 4 ملايين و600 ألف دينار بالنسبة stm ، بعد أن كان 5 ملايين و600 ألف دينار، ولكن بشروط منها رفع جودة وسرعة الاشتراكات الصغيرة بما يعادل 30%".

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