كاميرا ’ناس’.. جثامين ضحايا ’مجزرة المنصور’ تصل إلى السليمانية.. (صور وفيديو)

2020/09/17 | 10:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

وصلت إلى محافظة السليمانية، الخميس، جثامين الناشطة "شيلان" ووالديها، والذين قضوا في العاصمة بغداد في حادثة قتل بـ"دافع السرقة".



وواكبت كاميرا "ناس كورد"، (17 أيلول 2020)، مراسم استقبال جثامين الضحايا الثلاث من قبل ذويهم وبعض المعزين في جامع أحمد حاجي، تمهيداً لإجراء مراسم الدفن في مقبرة سیوان.

فيما قال أحمد قادر نجل شقيقة "دارا" والد الناشطة "شيلان" في تصريح لوسائل إعلام من بينها "ناس كورد"، إن "الجريمة تتعلق بالسرقة وليست هناك دوافع أخرى"، مؤكداً ما جاء في اعترافات المتهم المعتقل.

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