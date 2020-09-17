ملكة جمال العراق السابقة تنشر صورة مع رئيس الموساد: المجانين سيتهمونني بالعمالة

2020/09/17 | 10:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ملكة جمال العراق سارة عيدان إنها قد تتعرض لاتهامات بالعمالة بعد نشر صور خلال حضورها حفل توقيع اتفاق إبراهيم بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية واشنطن.

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