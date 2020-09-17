الخارجية السورية ترد على تصريحات ترامب بشأن محاولة اغتيال الاسد

2020/09/17 | 10:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا ع تصريحات رأس الإدارة الأميركية حول استهداف، الرئيس السوري، بشار الأسد، بأنها تؤكد أن هذه الإدارة “تمثل دولة مارقة وخارجة عن القانون وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات دون اعتبار لأي ضوابط أو … Readmore

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