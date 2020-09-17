خبير اقتصادي : الكويت ودول الخليج لايروق لها انجاز بناء ميناء الفاو الكبير

2020/09/17 | 10:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – بين الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان دولا اقليمية تسعى الى ابعاد العراق وخلق العراقيل من اجل عدم انجاز ميناء الفاو الكبير، لافتا الى ان انجاز الميناء سيساهم في انعاش الاقتصاد العراقي.وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس، ان “الكويت ودولا وبعض دول الخليج لايروق لها انجاز واكمال بناء ميناء […]

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