الحلبوسي في الكويت لتفعيل مخرجات مؤتمر المانحين والتعاون بين البلدين

2020/09/17 | 10:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسييوم امس الاربعاء (16 أيلول 2020)، إلى الكويت.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي: أن الأخير وصل إلى دولة الكويت في زيارة رسمية، وكان في استقباله نظيره الكويتي مرزوق الغانم.وأضاف أن … Readmore

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