الأسدي والأعرجي يبحثان التنسيق الامني المشترك

2020/09/17 | 10:45 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقياستقبل رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، أمس الاربعاء، مستشار الامن الوطني السيد قاسم الاعرجي، وجرى خلال اللقاء التباحث في القضايا التي تهم أمن المواطن، ومناقشة اليات التنسيق المشترك بين الجانبين من اجل تكامل الادوار وتعزيز الامن والاستقرار.واكد الاسدي على اهمية متابعة وتفعيل القرارات الامنية، سيما القضايا ذات التماس مع آمن المواطن والدولة، مشيرا الى ان العراق يخطو خطوات ايجابية في مجال الاصلاح الامني، وتقوية عمل المؤسسة الأمنية.من جانبه، اشاد الاعرجي بالجهود الواضحة التي يبذلها معالي رئيس جهاز الامن الوطني وفي مقدمتها تنسيق العمل وتكثيف التعاون بما يصب في مصلحة البلاد.

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