2020/09/17 | 10:45 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيرد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني على التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقول إن «القبر مآل الذين تلطخت أيديهم بدماء أبناء إيران».وكتب شمخاني على «تويتر»، «أسبوع الدفاع المقدس تاريخ موثق عن إرادة الشهيد قاسم سليماني لتحذير الديكتاتوريين الواهمين الذين يتصورون أنهم أقوى بألف مرة من إيران».وأضاف «القبر مآل الآمرين والمنفذين الذين لطخت أيديهم بدماء أبناء إيران»، وأرفق التغريدة بوسم «الانتقام القاسي».ويأتي تصريح شمخاني تعقيباً على تحذير ترامب السلطات الإيرانية من تنفيذ أي هجوم على بلاده انتقاما لمقتل القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية، وأكد ترامب أن أي هجوم إيراني «سيواجه بهجوم أكبر بألف مرة على إيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمخاني رداً على تهديدات ترامب: مآلكم كمآل صدام) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمخاني رداً على تهديدات ترامب: مآلكم كمآل صدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).