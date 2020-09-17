روسيا تطور طائرة ستراتيجية متطورة والعراق اول من يعتزم على شراءها

2020/09/17 | 10:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير دولي، بأن روسيا تعتزم تطوير مقاتلة حربية ستراتيجية، مشيراً إلى أن عدة بلدان تعتزم استيراد هذه النسخة من المقاتلة، ومن بينها العراق.وبحسب التقرير، فإن روسيا قد تبرم قريباً العقد الأول لتصدير الجيل الخامس من مقاتلات Su-57، وفقاً … Readmore

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