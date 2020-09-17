قائد عمليات البصرة يعلن انطلاق الصفحة السادسة من عمليات الوعد الصادق في المحافظة

2020/09/17 | 10:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت صباح، اليوم الخميس (17 أيلول 2020)، الصفحة السادسة لعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة.ونقلت وكالة الانباء العراقية، عن قائد عمليات البصرة، أكرم صدام مدنف، إن “عمليات الوعد الصادق في صفحتها السادسة انطلقت اليوم في محافظة البصرة”.وتضمنت النتائج … Readmore

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