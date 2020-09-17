ضبط وكرين لداعش واعتقال مطلوبين في كركوك

2020/09/17 | 10:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وكالة الاستخبارات، ضبط وكرين لعصابات داعش والقبض على متهمين مطلوبين بالارهاب بعملية استخباراتية في قرى محافظة كركوك.وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته {الفرات نيوز} إنه "بعملية أمنية استخبارية نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية بتفتيش قرية كولي تبه و جنكلاة و تازه دي ضمن محافظة كركوك نتج عنها ضبط وكرين لعصابات داعش الإرهابية وجد بداخلهما دراجة نارية و مبردة و ملابس قندهارية و مواد لوجستية".واضافت: "فيما تم إلقاء القبض على إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية، احدهم موقوف في سجن بوكا والاخر ضبط بحوزتة بندقية كلاشنكوف ومخازن واعتدة".واشارت الى انه "تم ردم الوكرين وايداع الإرهابيين التوقيف بدون حادث يذكر".Mohameed

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