بالفيديو.. نقص الاوكسجين وانقطاع الكهرباء يتسببان بوفاة مصاب بكورونا في مستشفى الكندي

2020/09/17 | 10:52 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} شهدت مستشفى الكندي في بغداد حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا.





وبعد منتصف الليل توفي المريض بسبب النقص الحاد بالاوكسجين اضافة لإنقطاع الكهرباء في المستشفى.

Mohameed

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