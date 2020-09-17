وزارة الصناعة : تصدير ٢٨٠١ طن من منتـج البرايـم كـوت إلى الإمارات

2020/09/17 | 10:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلنـت الشركة العامة للصناعات التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، عن إستمرارها بتصدير منتـج ( البرايـم كـوت ) إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أيلول الحالـي .وقـال مدير عام الشركة ريـاض جاسم كاظـم في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، إن “كوادر الشركة قامت يوم الأربعاء الموافق ١٦ أيلول […]

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