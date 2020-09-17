الاستخبارات العراقية: ضبط وكرين لعصابات داعش والقبض على مطلوبين في قرى محافظة كركوك

2020/09/17 | 10:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الخميس، ضبط وكرين لعناصر تنظيم داعش الارهابي، فيما القت القبض على مطلوبين بتهم الارهاب في محافظة كركوك شمالي العراق.وذكر بيان للاستخبارات تلقى "عراقي نيوز" نسخة منه؛ أن "عملية أمنية استخبارية نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية بتفتيش قرية كولي تبه و جنكلاة و تازه دي ضمن محافظة كركوك نتج عنها ضبط وكرين لعصابات داعش الإرهابية"، مشيرا ألى انه "وجد بداخلهما دراجة نارية و مبردة و ملابس قندهارية و مواد لوجستية".واضاف البيان؛ أنه "تم إلقاء القبض على إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية، احدهم كان موقوفاً في سجن بوكا والاخر ضبط بحوزتة بندقية كلاشنكوف ومخازن واعتدة".واشار البيان إلى أنه "تم ردم الوكرين وايداع الإرهابيين التوقيف بدون حادث يذكر".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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