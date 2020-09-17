جريمة المنصور البشعـة تثيـر تعاطفا شعبيا مع عائلـة المغدوريـن .. وعراقيون يطالبون بالقصاص وحماية عوائلهم

2020/09/17 | 10:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تقـرير ...



يـوسف سلمـان : ضجت الاوساط الشعبية والمجتمعية بحادثـة مقتل عائلة بغدادية نحـرا في حي المنصور غرب العاصمة ، ورغم التنسيق الامني المشترك بسرعة القبض على الجاني الذي تم اقتياده في ساعة متأخرة ليلة الامس من اربيل الى بغداد ، لكن تداعيات الجريمة البشعـة اثارت مخاوف العراقيين وهواجسهم من تصاعد معدلات العنف وتكرار استهداف العوائل الامنة .وتفاعلت اوساط الناشطين والنخب المجتمعيـة سريعـا مع الحادثة المروعة ، عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي ، عبر مطالبات شعبية بردع مرتكبي تلك الجرائم وضبط الامن المجتمعي والحفاظ على سلامة المواطنين وعوائلهم ، مع تجدد الدعوات لاعادة هيبة الدولة وضبط السلاح المنفلت .ورغم بشاعة الجريمة المروعة التي استهدفت العائلة الامنة في منزلها بحي المنصور ، لكن اوساط المدونين ومتصفحي مواقع وقنوات التواصل الاجتماعي تعاطفوا مع المغدوريـن الثلاثة ، مطالبين الحكومة والسلطة القضائية المختصة بالقصاص من الجاني ، الذي اظهرت اعترافاته الاولية التي تداولتها تسجيلات فيديوية مصورة وجود دوافع جنائيـة كما علق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن جريمة قتل العائلة البغدادية في منطقة المنصور.وكتب الكاظمي في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي فجر اليوم، " اشرفنا مع قواتنا الأمنية البطلة على التحقيق في الجريمة البشعة التي ارتكبها أحد المجرمين ضد عائلة عراقية بغدادية حتى الوصول الى الجاني ".واضاف " أشكر رئيس حكومة إقليم كردستان وأمن الإقليم لتعاونهم المثمر مع أجهزة الأمن الاتحادية للتوصل بسرعة قياسية الى الجاني ".وختم تغريدته بالقول " ‏الرحمة للعائلة الشهيدة "، مرفقا التغريدة بصورة للقبض على القاتل.وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، قد كشف في وقت سابق، تفاصيل عن عملية القبض على قاتل الصيدلانية شيلان وعائلتها، مؤكدا ان " بأشراف من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وبمتابعة وزير الداخلية عثمان الغانمي، نفذت قوة بأمرة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبالتنسيق مع قوات الاسايش في إقليم كردستان، عملية استخبارية تمكنت خلالها من اعتقال منفذ جريمة قتل الصيدلانية شيلان وعائلتها ".واعلنت وكالة الاستخبارات المركزية أمس الاول الأربعاء، القبض على منفذ مجزرة حي المنصور التي راح ضحيتها الصيدلانية شيلان وعائلتها ، حيث عثرت على جثث عائلة المغـــــــــدور ( دارا رؤوف أسعد حيدري ) وزوجته ( عالية ) وابنتهما الصيدلانية شيلان داخل منزلهم ، بعد نحرها بشكل بشع ./انتهى5

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