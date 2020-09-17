نادي نفط ميسان الرياضي يجدد تعاقده مع المهاجم

2020/09/17 | 10:58 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / اعلنت الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان الرياضي عن تجديد تعاقدها مع المهاجم "كرار علي" ولاعب الوسط "احمد سعيد" لموسم اخر ، حيث سيمثلان النادي في الموسم القادم"./انتهى

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