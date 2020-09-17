ورشة عمل لتطوير أداء الخدمات الصحية وتحديث بيانات المصابين بكورونا في البصرة

2020/09/17 | 10:58 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / نفذت دائرة صحة البصرة ورشة عمل بعنوان/ تحديث نسخة برنامج الزائر لمسؤولي البرنامج في المراكز الصحية/ لبيانات المصابين بفيروس كوفيد _19 الكترونيا في قطاع قضاء ابي الخصيب للرعاية الصحية الاولية لتطوير الخدمات الصحية للمواطنين.وأوضحت مدير شعبة الزائر الصحي ابتسام الماهود للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / انه ،تم خلال ورشة العمل تحديث نسخة برنامج الزائر الصحي الى النسخة المحدثة المضاف لها ملف كوفيد _19 لإدخال بيانات المصابين بفيروس كوفيد _19 الكترونيا فضلا عن تدريب المشاركين على كيفية إرسال الرسائل المجانية عن طريق استخدام برنامج hi whats والاستفادة من خاصية البرنامج في ارسال رسائل غير محدودة بالاعتماد على قاعدة بيانات برنامج الزائر الصحي في نشر التوعية والالتزام بالإرشادات الصحية لمواجهة فيروس كورونا.



واضافت الماهود " انه تم التدريب على إضافة الرقم الدولي لعدد كبير من أرقام الهواتف وبوقت قصير جدا، مشيرة الى ان الهدف من تحديث البرنامج يأتي لتعزيز وتطوير الخدمات الصحية للمواطنين.



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