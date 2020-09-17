2020/09/17 | 10:58 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على منفذ عملية قتل عائلة كاملة في منطقة المنصور ببغداد المدعو "مهدي حسين ناصر مطر" بعد نجاحها...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: اعترافات صادمة لمنفذ جريمة بشعة في بغداد +(18)) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: اعترافات صادمة لمنفذ جريمة بشعة في بغداد +(18)) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: اعترافات صادمة لمنفذ جريمة بشعة في بغداد +(18)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).