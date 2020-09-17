2020/09/17 | 11:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدت واشنطن، أنّ العقوبات الأممية على إيران سيُعاد فرضها بصورة تلقائية الأحد وأنّ الإدارة الأميركية ستحرص على أن تطبّق دول العالم أجمع هذه العقوبات وتحترمها، في موقف يخالفها فيه معظم أعضاء مجلس الأمن الدولي.وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تؤكد بأن العقوبات الاممية على ايران سيعاد فرضها تلقائياً الاحد المقبل) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تؤكد بأن العقوبات الاممية على ايران سيعاد فرضها تلقائياً الاحد المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).